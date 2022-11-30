Новогодний стол обойдется российской семье в 12 тысяч рублей

30 ноя. 10:41

В этом году новогодний стол обойдется на 14% дороже, чтобы накрыть стол на семью из четырех человек придется потратить около 12 тыс рублей, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"В качестве предположения для расчетов был взят такой состав новогоднего стола: салат оливье, салат сельдь под шубой, икра красная, рыба красная соленая, нарезка сыра, нарезка сырокопченой колбасы, шоколадные конфеты, торт, мандарины, шампанское, сок, тарталетки, масло сливочное, овощная нарезка", - рассказала она.

Новогодний стол за год подорожал на 14%, основными "драйверами" роста стоимости стали рыбные и мясные деликатесы, уточнила Казанцева.

Сэкономить можно на напитках, если приобретать недорогие соки и шампанское, накрыть стол можно будет за пять тысяч рублей.

"Если же будут куплены, например, дорогое шампанское и свежевыжатые соки, тогда стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек составит примерно 12 тыс рублей - разность в стоимости шампанского может достигать более 6 тыс рублей", - отметила экономист.