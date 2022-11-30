Промзону в Волгограде тушат сто огнеборцев и пожарный поезд

30 ноя. 10:40

В Кировском районе Волгограда в одном из зданий промышленной зоны разгорается пожар, спровоцированный возгоранием пластика, - сообщает пресс-служба регионального главка министерства.

"Организована работа штаба пожаротушения, созданы боевые участки. На месте тушения для мониторинга и координации складывающейся обстановки находится беспилотные авиационные системы. К месту пожара направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Наращивается и группировка пожарных: к ликвидации огня уже привлекли 104 человек и 33 единицы техники.

Напомним, двухэтажное здание в промзоне на юге Волгограда вспыхнуло сегодня утром, происходит горение пластиковой продукции на площади 1,5 тыс кв м.