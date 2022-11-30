В Швеции не уверены, что страна завершит вступление в НАТО в 2023 году

30 ноя. 10:27

По итогу встречи глава МИД Швеции и Турции Тобиаса Билльстрёма и Мевлюта Чавушоглу шведский министр не смог подтвердить, что страна завершит вступление в НАТО в 2023 году.

"Я не хочу определять конкретные временные рамки. Как только все условия трехстороннего меморандума (Швеция, Финляндия и Турция) будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация [протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО] турецким парламентом", - заявил глава МИД Швеции, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что его страна вступит в НАТО в будущем году.

По словам Билльстрёма, во вторник состоялась «очень хорошая встреча между Турцией, Финляндией и Швецией». «Я чувствую, что есть прогресс, мы движемся в направлении выполнения трехстороннего меморандума. Я также хочу добавить, что я планирую поездку в Анкару, чтобы встретиться с моим коллегой Мевлютом Чавушоглу", - сказал министр.