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Шторм заблокировал работу Керченской паромной переправы

Шторм заблокировал работу Керченской паромной переправы

На Черноморском побережье разыгрался шторм, который вынудил остановить работу Керченской паромной переправы, - сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Ввиду неблагоприятных погодных условий паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив остановлены", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минтранса.

Сейчас в Керченском проливе в проливе действует штормовое предупреждение, сегодня до вечера в этой зоне сохранится восточный, северо-восточный ветер со скоростью 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем +6-8 градусов, температура воды в море 9-10 градусов", - уточнили в Минтрансе.

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