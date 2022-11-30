Зенит не будет участвовать в зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби

30 ноя. 10:06

Футбольный клуб "Зенит" не выступит на зимнем турнире в Абу-Даби, который будет организован Российской премьер-лигой (РПЛ), сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

"С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где "Зенит" проведет сбор с 1 по 14 февраля - прим. ТАСС), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 км между городами", - сказал он.

"У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом "Сепахан". Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей", - приводит слова гендиректора "Зенита" ТАСС.