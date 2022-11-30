Отсутствие ветра в Европе повысило цены на газ

30 ноя. 10:02

В ЕС выросли спотовые цены на газ, это связано с сократившимся вдвое производством электроэнергии на ветряных установках.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на среду) на хабе TTF в Нидерландах прибавил за день торгов 7%, достигнув $1425 за тыс кубометров.

Цена газа растет также в ожидании похолодания в Европе. Федеральное сетевое агентство Германии изменило оценку погодной ситуации в стране со "стабильной" на "напряженную", в связи с прогнозируемой погодой, которая в ближайшую неделю будет на 0,68 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года.

Сезон отбора газа в этом году начался рекордно поздно - 14 ноября, за газовые сутки 28 ноября запасы в ПХГ уменьшились на 0,27%, это максимум с начала сезона отбора.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы снизился до 93,62%.