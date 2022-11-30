В отношениях США и России наступила зима

30 ноя. 9:50

На сегодняшний день рано говорить о перспективах стратегического диалога между Россией и США. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд сообщила. что США привержена контролю над вооружениями и ждет возможности возобновить прерванный диалог с Россией по стратегической стабильности.

"Спекулировать о том, когда подобное "дозревание" в Вашингтоне могло бы произойти, особого смысла не вижу", - сказал Ермаков.

Он подчеркнул, что сейчас "зима" не только за окном, но и в отношениях между РФ и США. "А такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания", - добавил директор департамента.