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Ставропольский ГАУ запустил онлайн-курс по изучению китайского 

Ставропольский ГАУ запустил онлайн-курс по изучению китайского 

Ставропольский ГАУ открыл бесплатный онлайн-курс по изучению китайского языка и культуры китайской деревни, сообщает пресс-служба образовательного учреждения. 
Уточняется, что за месяц работы курса более 200 ставропольских студентов и школьниковосвоили азы китайского языка: иероглифы, правила грамматики и фонетики. Бонусом стало погружение в культуру китайской деревни, а итогом смены – выдача сертификатов международного образца. 
По словам директора Института дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного аграрного университета Ольги Лисовой, в бдящем, 2023 году, планируется открыть подобные онлайн-курсы для жителей других городов и регионов.

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