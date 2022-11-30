Ставропольский ГАУ запустил онлайн-курс по изучению китайского 

30 ноя. 9:48

Ставропольский ГАУ открыл бесплатный онлайн-курс по изучению китайского языка и культуры китайской деревни, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Уточняется, что за месяц работы курса более 200 ставропольских студентов и школьниковосвоили азы китайского языка: иероглифы, правила грамматики и фонетики. Бонусом стало погружение в культуру китайской деревни, а итогом смены – выдача сертификатов международного образца.

По словам директора Института дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного аграрного университета Ольги Лисовой, в бдящем, 2023 году, планируется открыть подобные онлайн-курсы для жителей других городов и регионов.