Арктический холод добрался до юга России

30 ноя. 9:34

На юг России с северо-востока пришел обширный антициклон, наполненного морозным арктическим воздухом, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская, пишет ТАСС.

"Как следствие происходит продолжительное и достаточно ощутимое усиление восточного ветра. Конец осени - начало зимы характеризуются некомфортной погодой", - сообщила она.

По словам синоптика, до конца недели на юге России будет продолжаться похолодание и сохранится ветер.

В Крыму ветер будет в порывах достигать 15-18 м/с, в Ростове-на-Дону к концу недели ветер усилится до 12-15 м/с, в Краснодаре - до 10-12 м/с. В выходные в кубанской столице днем до плюс 5, ночью от нуля до минус 2.

"Сочи и Ялта удержат репутацию самых теплых городов юга России: до них не дойдет интенсивное понижение температуры. Но погода также испортится на курортах ближе к выходным дням. Пойдут дожди, станет прохладнее: в Сочи днем - не выше 13 градусов тепла, в Ялте - не более 11-12 градусов", - отметила Котилевская.