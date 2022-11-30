Казахстан и Китай нарастят сотрудничество по авиационному поиску

30 ноя. 9:13

Депутаты мажилиса Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Китаем о сотрудничестве в области авиапоиске и спасания гражданских воздушных судов.

"Соглашение направлено на сотрудничество между государствами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации ИКАО", – рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Идырысов на пленарном заседании.

В рамках соглашения Казахстан и Китай укрепят взаимное сотрудничество для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов; взаимное оповещение об авиационных происшествиях. Также планируется проводить совместные учения поисково-спасательных служб и обмениваться опытом, проводить совместные поисково-спасательные операции.

Документ направлен на рассмотрение сената Казахстана.