В России могут открыться магазины порядка 15 турецких брендов

30 ноя. 8:56

Переговоры по открытию магазинов в России ведут около 15 компаний из Турции, сообщила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, пишет ТАСС.

"В переговорах находятся порядка 15 крупных игроков, владеющих брендами, которые могут нам быть потенциально интересны и по уровню качества, узнаваемости соотносятся с европейскими и американскими брендами. В основном это фэшн и небольшая доля товаров для дома", - рассказала Хакбердиева.

Она напомнила, что с февраля в Россию пришли порядка пяти турецких брендов, среди них Efor, Perspective, Ipekyol.

"Наш рынок просматривают adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol, а также сети быстрого питания Chitir Chiken и Yesen Burger", - сказал ТАСС управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.