Армянские военные и НВФ вновь открыли огонь по позициям армии Азербайджана

30 ноя. 8:42

Во вторник вечером позиции азербайджанской армии на нескольких направлениях подверглись обстрелам со стороны Армении и незаконных вооруженных формирований, сообщает министерство обороны Азербайджана.

С 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечярского района, Хазинавар и Бурун Горисского района с перерывами вели обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа Кельбаджарского района, Гаджилар Лачинского района и в Гарагельском направлении, говорится в сообщении.

"Кроме того, 29 ноября в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в Агдамском направлении", - добавили в ведомстве.

По данным Минобороны республики, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанных направлениях, предприняты адекватные ответные меры.