Казахстан намерен наладить отношения с Францией и Европой

30 ноя. 8:26

О планах по налаживанию отношений с Францией и Европой сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями крупных французских компаний, сообщает Акорда.

По мнению Токаева, трудные времена – лучшее время для наведения мостов и развития партнерских отношений. "Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов", – заявил он.

По его словам, Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Токаев готов вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес климата в республике.

"Первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5 %, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, наш экспорт увеличился почти на 50% ($63,8 млрд). За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в нашу экономику около $15 млрд, что почти на 30 % больше, чем в предыдущем году», - рассказал он.

Глава Казахстана сообщил, что Франция является одним из ключевых экономических партнеров республики. "За первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%. Сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане. <…> Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание Торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению", – продолжил он.

Токаев заявил о перспективах сотрудничества в энергетическом секторе, транспорте и логистике, цифровизации, сотрудничестве в сфере урана. Президент выразил надежду, что экономическое партнерство между Казахстаном и Францией продолжит расширяться во всех секторах.