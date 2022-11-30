Россияне стали немного чаще смотреть отечественное кино

30 ноя. 7:48

Российские фильмы и сериалы с марта 2022 года чаще смотрят 13% граждан, показал опрос ВЦИОМ, проведенный в рамках совместного проекта с РИА Новости.

С весны чаще российские фильмы смотрят 13% опрошенных, реже - 10%, смотрят на том же уровне, что и прежде - 56% россиян, не смотрели раньше и не смотрят сейчас - 19%. Еще 2% граждан затруднились с ответом.

Женщины чаще мужчин сообщали, что стали смотреть больше российских фильмов и сериалов (14% против 12%), а также, что стали реже смотреть отечественное кино (11% против 9%). Мужчины чаще говорили о том, что не смотрели и не смотрят российские фильмы (20% против 18%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 26 ноября 2022 года, участниками стали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка российских сотовых телефонных номеров. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.