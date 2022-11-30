Макрон прилетел в США

30 ноя. 7:32

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным двухдневным визитом.

"Макрон приземлился на объединенной базе "Эндрюс" за пределами Вашингтона и проведет два дня в столице перед посещением Нового Орлеана", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс.

Ожидается, что в Вашингтоне Макрона примет президент США Джо Байден.

Одной из основных тем визита Макрона станет акт о снижении инфляции (IRA) США. По мнению Макрона, этот закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Президент Франции попытается убедить Байдена смягчить закон. Также лидеры двух стран обсудят цены на американский газ для Европы и конкуренцию с Китаем.