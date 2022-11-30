Названы главные покупатели украинского зерна в рамках продуктовой сделки

30 ноя. 7:11

Основными бенефициарами зерновой сделки стали Турция, Судан, Южная Корея, Джибути и Ирландия, пишет РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

Зерновая сделка начала действовать с августа. За первый месяц поставки украинского зерна выросли с $407,6 млн до $594,3 млн. Турция увеличила закупки на $38,8 млн, Италия - на $18,3 млн, Германия - на $13,5 млн, Ливан - $11,5 млн, Испания - на $6,4 млн.

Ряд стран возобновил покупки зерна в больших объемах: Южная Корея - $32 млн, Судан - $22,1 млн, Иран - $10,4 млн и другие.

Однако основными покупателями украинской продукции остаются страны Запада - на них приходится 66% от всех поставок. Большая часть зерна идет в Румынию (25%), Польшу (9%) и Венгрию (6%).

Таким образом, топ-10 стран-покупателей украинского зерна выглядит так: Румыния ($149,9 млн), Турция ($97,7 млн), Польша ($54,6 млн), Венгрия, Южная Корея, Германия, Ливан, Египет, Судан и Италия.