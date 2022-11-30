Около семи градусов мороза будет в Москве в среду

30 ноя. 6:51

В Москве и Московской области в среду ожидается 4-9 градусов мороза, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит 7-5 градусов мороза, по области - от минус 9 до минус 4 градусов", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/c, атмосферное давление в середине дня составит 768 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе случится в ночь на пятницу.