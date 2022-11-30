Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе фруктов из Армении

30 ноя. 6:43

Россельхознадзор в ноябре зафиксировал нарушения при ввозе 23 тонн фруктов из Армении.

"В ноябре 2022 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в результате мониторинга ФГИС "Аргус-Фито" установлено, что в адрес ООО "Еврострой" (Москва) были выданы фитосанитарные сертификаты на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска (виноград свежий, персики свежие и инжир свежий общим весом 23 тонны производства Республика Армения). ООО "Еврострой" не осуществило гашение сертификатов на поступившую подкарантинную продукцию в системе "Аргус-Фито", - сообщила пресс-служба ведомства.

Для выявления карантинных объектов был направлен фитосанитарный контроль.

ООО "Еврострою" объявлены предостережения и предложено незамедлительно уведомлять о прибытии подкарантинной продукции в рамках соблюдения норм российского законодательства.