МИД России: Иран остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия

30 ноя. 6:14

Свидетельств того, что Иран планирует заняться разработкой ядерного оружия, пересмотрев свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

"Иран был и остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Заключение в 2015 году СВПД помогло окончательно и бесповоротно снять все имевшиеся на тот момент у МАГАТЭ вопросы к Тегерану", - сообщил Ермаков.

Он напомнил, что после этого на протяжении нескольких лет Иран был наиболее проверяемым государством среди членов агентства, никаких отклонений от его обязательств выявлено не было.

"Нет никаких свидетельств, которые бы указывали на намерение Тегерана когда-либо пересмотреть свое участие в ДНЯО и заняться разработкой ядерного взрывного устройства", - отметил представитель российского МИД.

Ермаков добавил, что о "потенциале для прорыва" Ирана любят рассуждать на Западе, однако такой критерий не используется МАГАТЭ для оценки распространенческих угроз, "поскольку многие другие страны с развитым ядерным топливным циклом, в том числе в Европе, стоят намного ближе к производству ядерного взрывного устройства, нежели Иран".