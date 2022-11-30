Жители Казахстана смогут летать из Алматы в Нижний Новгород

30 ноя. 5:25

Регулярные авиарейсы из Алматы в Нижний Новгород появятся в декабре, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Red Wings начинает выполнять рейсы в Алматы в рамках регулярной полетной программы", - сказано в сообщении.

Как отметили в воздушной гавани города, первый полет по указанному маршруту запланирован на 21 декабря. Там же добавили, что рейсы будут осуществляться раз в неделю: из Нижнего Новгорода вылеты по средам, а обратно из Алматы - по четвергам.