Участок турмаршрута Алхасты-Галашки в Ингушетии отремонтируют впервые за 15 лет

29 ноя. 23:50

Власти Ингушетии подобрали подрядчика для ремонта 10-километрового отрезка трассы Алхасты-Галашки, входящего в туристический маршрут, который ведет от предгорной части республики к горному Джейрахскому району, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Детали рассказал главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову в ходе рабочей встречи в Магасе министр автодорог региона Батыр Хаматханов.

Работы стартуют в марте, проектно-сметная документация уже подготовлена. К маю 2024 года на участке появятся 57 дорожных знаков, 50 сигнальных столбов, пешеходные переходы, тротуар и косогор - чтобы было видно встречные машины.

Рабочие укрепят 12-сантиметровые обочины, положат двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Напомним, в последний раз участок Алхасты-Галашки ремонтировали более 15 лет назад.