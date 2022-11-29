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Азербайджан передал армянской стороне останки почти 150 солдат

Азербайджан передал армянской стороне останки почти 150 солдат

На сегодняшний день Азербайджан вернул армянской стороне в общей сложности останки 146 солдат. Об этом сообщил в своих социальных сетях пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает поиск останков армянских солдат, которые погибли во время последней военной провокации Армении 12-14 сентября, вдоль неделимитированной границы.

Тем самым Баку демонстрирует твердую приверженность международному гуманитарному праву, добавил Гаджизаде.

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