Азербайджан передал армянской стороне останки почти 150 солдат

29 ноя. 22:46

На сегодняшний день Азербайджан вернул армянской стороне в общей сложности останки 146 солдат. Об этом сообщил в своих социальных сетях пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает поиск останков армянских солдат, которые погибли во время последней военной провокации Армении 12-14 сентября, вдоль неделимитированной границы.

Тем самым Баку демонстрирует твердую приверженность международному гуманитарному праву, добавил Гаджизаде.