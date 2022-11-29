В Краснодаре у Дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону

29 ноя. 23:05

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о планах по созданию в районе Дома купца Лихацкого прогулочной зоны.

"Сделаем прогулочную зону и на этом поставим точку в вопросе текущего использования этого земельного участка. Парковка транспорта здесь недопустима. Это общественная территория, которая должна стать еще одной точкой притяжения для горожан", - отметил он.

В будущем данная территория станет часть благоустроенного исторического квартала.

"На время оформления земельно-правовой документации, а это процесс небыстрый, предлагается разместить на этой территории прогулочную зону. А именно - кадки с деревьями, лавочки, урны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горожане в социальных сетях проголосовали за зеленые насаждения на данном участке.