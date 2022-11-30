На Кубани создадут еще три промышленных парка

30 ноя. 1:45

В скором времени в Краснодарском крае появятся три промышленных парка, - сообщили в администрации региона.

"Индустриальные парки для Кубани - один из эффективных инструментов развития промышленности и привлечения инвесторов. На таких территориях легче запустить новое производство или расширить мощности уже имеющегося. Для управляющих компаний и резидентов промпарков в регионе предусмотрен комплекс мер государственной поддержки. Это и субсидии, и льготные займы краевого Фонда развития промышленности, и налоговые льготы на прибыль, имущество, и другие преференции", - отметили в администрации, передает "Интерфакс".

Сейчас на Кубани работают пять индустриальных парков. Два из них в Краснодаре - это "Краснодар" и "Компрессорный", один, "Краун парк", в Динском районе, еще один - "Кубань" - в Усть-Лабинском, а осенью промышленный парк "Достояние" открылся в Кавказском районе. Первым его резидентом стала компания "Кавказский бювет", которая запустила производство питьевой воды и безалкогольных напитков. Все три новых промышленных парка находятся в стадии строительства: промпарк "ВБ Кубань" (Краснодар) уже принимает резидентов. На начальном этапе реализации находится создание промпарка "Регион 23" и "Техпромпарк-Северный".