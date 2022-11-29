В следующем году в Северной Осетии заработают более 140 "Точек роста"

29 ноя. 23:55

До 2024 года в Северной Осетии откроется более 140 "Точек роста", - сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Всего появится 141 такой объект. "Точки роста" будут функционировать на базе 60 образовательных учреждений. В них школьники смогут углубленно изучать химию, биологию, физику", - говорится в сообщении.

Самое важное - то, что центры открываются в сельских населенных пунктах. "У детей есть возможность заниматься исследовательской работой, не покидая стены родного образовательного учреждения, что, конечно, очень удобно. Сегодня нашей республике, как и всей стране, нужны люди, которые смогут решать любые поставленные задачи. Те, кто обладает научным потенциалом, могут неординарно мыслить. Поэтому "Точки роста" - это еще одна отличная площадка для поиска талантов и развития творческих способностей наших детей", - отметил глава региона.