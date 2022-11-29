Эрдоган: Турция планирует укрепить позиции в мировом туризме

29 ноя. 21:58

Турция намерена укрепить свои позиции в сфере мирового туризма. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VII заседании правления Федерации отельеров Турции в Анкаре.

По его словам, несмотря на небольшой спад, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, Турция не меняет задач в сфере туризма и нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока.

"Турция по итогам 2021-го года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Он обратил внимание на то, что каждый из уголков Турции уникален и представляет особую ценность для туризма.