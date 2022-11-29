Институт археологии РАН презентует сборник "Эпоха всадников на Северном Кавказе"

29 ноя. 21:51

В Гостином дворе в Москве с 1 по 5 декабря будет работать международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN24. В ее рамках Институт археологии РАН представит сборник "Эпоха всадников на Северном Кавказе".

Книга посвящена 90-летию доктора исторических наук, многолетнего сотрудника Института археологии Веры Ковалевской и включает в себя статьи, отражающие ее научные интересы. Это, прежде всего, археология Кавказа и связанных с ним территорий Северного Причерноморья и Таманского полуострова, Среднего Дона, Восточно-Европейской равнины, начиная с позднего бронзового - раннего железного века и заканчивая Средневековьем.



Презентация состоится 2 декабря в зале № 2, начнется в 12:00.