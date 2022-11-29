В Ставропольском крае на создание инфраструктуры инвестплощадок потратят почти 22 млрд рублей

29 ноя. 21:36

В Ставропольском крае за три года намерены выделить на обеспечение инженерной инфраструктуры на инвестиционных площадках 21,8 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко, выступая на заседании краевого парламента.

"Из них 6 млрд рублей в 2023 году. Будут произведены капитальные ремонты, строительство и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения", - цитирует ее ТАСС.

Калинченко отметила, что инфраструктуру к промышленным объектам построят в Ставрополе и Невинномысске, а также в других муниципалитетах края. В краевом Минэкономразвития сообщают, что общий инвестиционный портфель края на сегодняшний день составляет примерно 300 млрд рублей.