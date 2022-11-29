Книги северокавказских авторов представят на ярмарке non/fictioN24 

29 ноя. 22:25

В Гостином дворе в Москве с 1 по 5 декабря пройдет международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN24. В ее рамках будут представлены новые книги современной прозы и поэзии народов России из серии "МестоимениЯ". В их числе - "Когда летаешь, нельзя бояться" Сакинат Мусукаевой (Кабардино-Балкария), "Ангел мой последний" Сувайнат Кюребековой (Дагестан), "Сказки сердца" Зарины Кануковой (Кабардино-Балкария).



Презентация состоится 1 декабря в Авторском зале, начнется в 14:00.



Сакинат Мусукаева - балкарская писательница, поэтесса. Окончила филологический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. Автор художественных и литературоведческих книг, учебников.



Сувайнат Кюребекова - дагестанская поэтесса. Окончила филологический факультет Дагестанского государственного педагогического института. Автор нескольких поэтических сборников.



Зарина Канукова - кабардинская поэтесса, писательница, драматург. Окончила отделение русского языка и литературы Кабардино-Балкарского государственного университета, аспирантуру Северо-Кавказского государственного института искусств. Автор ряда стихотворных сборников, более десяти пьес, киносценариев.