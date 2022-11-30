"Рашид" летит на Луну

30 ноя. 3:00

ОАЭ завершили последние приготовления к запуску своего лунохода в рамках первой в арабском мире лунной миссии. Сегодня луноход "Рашид" стартует со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, США, и отправится в пятимесячное путешествие на Луну, пишет Arab News.

В своем заявлении японская компания ispace Inc. объявила о завершении интеграции своего лунного посадочного модуля HAKUTO-R Mission 1 в ракету SpaceX Falcon 9. "Мы рады, что завершили первую фазу Mission 1, завершив последние приготовления перед запуском, - сказал Такеши Хакамада, основатель и генеральный директор ispace Inc. - Для этого мы использовали модель проектирования и разработки, которая сочетает надежность и низкие затраты с использованием проверенных технологий и компонентов со всего мира".

Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) пригласил зрителей со всего мира посмотреть запуск в прямом эфире в 12:39 по времени ОАЭ.

В апреле 2023 года луноход приземлится на "неизведанную поверхность Луны в кратере Атлас, на юго-восточном внешнем краю "Моря холода" (Mare Frigoris). "Критерии целевого места были тщательно рассмотрены командой Эмиратской лунной миссии, включая продолжительность непрерывного солнечного освещения и видимость связи с Земли", - говорится в заявлении Космического центра. После запуска интегрированный космический аппарат выберет низкоэнергетический маршрут к Луне, а не напрямую.

Если лунная миссия увенчается успехом, ОАЭ станут четвертой страной, высадившейся на Луну. 10-килограммовый луноход "Рашид" будет изучать свойства лунного грунта, подвижность на лунной поверхности, петрографию и геологию Луны, движение пыли, а также изучать состояние поверхностной плазмы и фотоэлектронную оболочку Луны.

По словам команды миссии, луноход будет отправлять данные и изображения обратно на Землю с помощью двух камер высокого разрешения: микроскопической и тепловизионной.

Лунная миссия – не первая попытка ОАЭ в освоении космоса. Ранее, в феврале 2021 года, ОАЭ вошли в историю, отправив свой зонд "Надежда" ("Hope") на Марс, став первой арабской страной, запустившей беспилотную миссию на красную планету.