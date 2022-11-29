БПЛА Центральной Азии: кто закупает, а кто производит

Беспилотные летательные аппараты прочно закрепились в арсенале большинства армий мира: они все чаще используются для ведения широкого спектра боевых и разведывательных операций. Относительно дешевая по сравнению с тяжелыми вооружениями технология, обеспечивающая возможность дистанционного управления и точность исполнения поставленных задач, завоевала популярность среди множества стран, в том числе и центральноазиатских. В последние годы пять государств Центральной Азии начали активно приобретать и осваивать беспилотную военную технику, повышая собственный уровень боеготовности.

Одним из первых в Центральной Азии осознал перспективность нового вида вооружений Туркменистан. Еще в 2009 году министерство внутренних дел страны договорилось о поставках российских ZALA 421-12 для использования в контртеррористических операциях, однако информации о фактическом исполнении заказа нет. В 2011 году Ашхабад получил три итальянских тактических дрона Falco XN. В 2015 году президент страны Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл Центр беспилотных летательных аппаратов, где собираются белорусские тактические комплексы ”Бусел-М”. 26 октября 2016 года, как пишет IHS Jane's Defence, на параде, посвященном Дню независимости, Туркменистан продемонстрировал китайские БПЛА WJ-600A/D. Через пять лет, на параде 2021 года страна показала уже турецкие TB2 и израильские SkyStriker. На сегодняшний день у Туркменистана самый большой арсенал беспилотных летательных аппаратов среди стран Центральной Азии.

Вслед за Туркменистаном беспилотными технологиями начал овладевать Узбекистан. Еще в 2014 году Узбекистан получил как минимум один разведывательно-ударный беспилотный аппарат Wing Loong 1 китайской Авиастроительной группы Чэнду по контракту, заключенному годом ранее. В течение пяти лет сообщений о приобретении Узбекистаном новых дронов не появлялось, но уже в марте 2019 года четыре американские беспилотные системы RQ-11B DDL Raven стоимостью $2,3 млн были доставлены в страну. В августе 2021 года Узбекистан в ходе совместных с Российской Федераций оборонных маневров ”Юг-2021” испытал российскую беспилотную систему ZALA 421-16E, оснащенную технологией малой заметности. В рамках программы по наращиванию собственного производства военной техники в январе текущего года Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана сообщил о начале сборки дронов двойного назначения под брендом ”Лочин”. Как сообщает комитет, новый БПЛА сможет выполнять целый спектр военных задач, в том числе вести наблюдение, наносить удары и наводить артиллерийский огонь.

В 2014 году и у Казахстана появилась первые дроны: израильские разведывательные Skylark I-LEX корпорации Elbit Systems были поставлены на вооружение армии страны, при этом заинтересовалась технологией Астана еще в 2012 году. В 2016 году Казахстан, как и Узбекистан двумя годами ранее, приобрел беспилотники китайского производства: четыре боевых дрона Wing Loong 1. Однако дальнейшие покупки китайских БПЛА не производились. Вместо этого Казахстан обратился к Турции и России. В 2021 году Россия поставила Казахстану ”Орланы-10” - многофункциональные беспилотные комплексы. В ноябре того же года турецкая государственная аэрокосмическая компания продала центральноазиатской стране три боевых дрона Anka. В мае текущего года появились сообщения о том, что Казахстан получил американские RQ-11 Raven для обеспечения пограничного контроля.

Помимо экспорта Казахстан также заинтересован в развитии совместных предприятий по производству БПЛА. В 2016 году министры обороны Казахстана и Израиля договорились о производстве беспилотных летательных аппаратов по израильской технологии в Казахстане, а в 2021 году в стране был открыт завод по изготовлению разведывательных Skylark I-LEХ. После майского визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Анкару в этом году с Турцией было заключено соглашение о производстве турецких дронов на территории Казахстана.

Кроме того, Казахстан намерен наладить производство собственных дронов. В феврале 2021 года состоялись полевые испытания БПЛА ”Шагала” - первого боевого беспилотника, собранного в Казахстане Национальным университетом обороны, а в начале сентября на Международной оборонной выставке ADEX-2022 в Баку был представлен гражданский беспилотник ”Лейла”, который также может быть использован и в военных целях.

Впервые боевые дроны в Центральной Азии были применены в сентябре этого года во время пограничных столкновений между Киргизией и Таджикистаном. Душанбе обвинил Бишкек в использовании турецких дронов, приобретенных в прошлом году. Кроме турецких TB2, произведенных авиастроительной компанией Baykar, в 2021 году Киргизия также закупила китайские беспилотники WJ-100 Blade, которые были представлены на военном параде к 30-летию независимости страны, и российские разведывательные системы ”Орлан-10”.

Таджикистан, в свою очередь, в плане обеспечения беспилотными аппаратами полагается на Иран. 17 мая 2022 года Иран открыл в стране фабрику по производству многофункциональных дронов HESA Ababil-2, которые могут использоваться как разведывательное, так и боевое средство. Кроме того, США обязались поставить стране дроны-разведчики Puma в рамках военной помощи на сумму $60 млн.

Стоимость рынка БПЛА-технологий растет ежегодно. По данным аналитической компании Marketsandmarkets, на сегодняшний день она составляет $ 12 млрд. Неудивительно, что страны Центральной Азии, как и весь мир, заинтересован в приобретении зарекомендовавшего себя оружия. Очевидно, что в ближайшие годы закупки и производство беспилотников в регионе будут продолжаться ввиду необходимости обеспечения безопасности границ и в рамках предупреждения потенциальных угроз.