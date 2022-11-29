В США рассказали, почему не включают России в список стран-спонсоров терроризма

29 ноя. 20:52

США не собираются включать Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"В отличие от многих стран Европы, у нас есть очень конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств-спонсоров терроризма", - подчеркнул он.

По словам Карпентера, возможное включение России в список стран-спонсоров терроризма может негативно отразиться на зерновой сделке.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле. В середине ноября сделка была продлена на 120 дней.