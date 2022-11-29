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Страны ЕС пока не устранили разногласия по механизму ограничения газовых цен

Страны ЕС пока не устранили разногласия по механизму ограничения газовых цен

Страны Европейского союза пока не могут прийти к общей позиции по механизму ограничения всплесков цен на газ, предложенному Еврокомиссией. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Наши страны-члены по-прежнему расходятся во мнениях относительно этого предложения", - сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что большая часть стран поддерживает данный механизм, однако у них есть вопросы по поводу уровня условий запуска, срока работы инструмента, финансовых продуктов, которые подпадут под его действие. "У других есть серьезные опасения относительно рисков для финансовой стабильности и безопасности снажения", - цитирует его ТАСС.

Симсон добавил, что Еврокомиссия обсуждает со странами этот механизм.

Страны ЕС пока не устранили разногласия по механизму ограничения газовых цен
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