Страны ЕС пока не устранили разногласия по механизму ограничения газовых цен

29 ноя. 20:42

Страны Европейского союза пока не могут прийти к общей позиции по механизму ограничения всплесков цен на газ, предложенному Еврокомиссией. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Наши страны-члены по-прежнему расходятся во мнениях относительно этого предложения", - сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что большая часть стран поддерживает данный механизм, однако у них есть вопросы по поводу уровня условий запуска, срока работы инструмента, финансовых продуктов, которые подпадут под его действие. "У других есть серьезные опасения относительно рисков для финансовой стабильности и безопасности снажения", - цитирует его ТАСС.

Симсон добавил, что Еврокомиссия обсуждает со странами этот механизм.