Совфед предложит Путину, кого назначить на пост главы Счетной палаты

29 ноя. 19:56

Совет Федерации предложит кандидатуры президенту России Владимиру Путину на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

"В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты РФ. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал Совету Федерации освободить Алексея Леонидовича от занимаемой должности", - поведал политик.

Он подчеркнул, что 30 ноября данный вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании Совета Федерации.

"Далее Совет Федерации внесет президенту России возможные кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Глава государства представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения", - подытожил Артамонов.