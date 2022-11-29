Каждая школа в Северной Осетии получит спортклуб

29 ноя. 21:25

Спортивные клубы по различным направлениям будут создаваться во всех школах республики, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова, отметив, что клубы начнут работу до 2024 года.

«На сегодняшний день в Северной Осетии функционируют 136 клубов на базе образовательных организаций. К 2024 году они должны появиться в каждой школе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что клубы будут работать в различных направлениях, включая баскетбол, волейбол, футбол, легкую атлетику, настольный теннис, гимнастику и другие виды спорта.