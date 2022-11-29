В Краснодаре стартовал юбилейный съезд Союза казачьей молодежи 

29 ноя. 22:05

В Краснодаре проходит юбилейный съезд Союза казачьей молодежи, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сообщается, что участниками съезда стали около 1000 человек - это атаманы казачьих школ и корпусов, ученики из всех муниципалитетов, казаки-наставники.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, за пять лет, что прошли с момента создания Союза казачьей молодежи, его численность увеличилась до 113 тысяч человек. «Он действительно собрал всех, кто душой и сердцем с краем, чтит прошлое, создает сегодняшний и завтрашний день. Опираясь на традиции и героическое подвиги предков, мы сделаем все, чтобы наш регион процветал», – он, отметив, что в этом велика роль молодежи, потомственных казаков, и тех, кто приехал на Кубань, и для кого она стала вторым домом.