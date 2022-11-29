Дербент украсит самая высокая ель в СКФО

29 ноя. 20:25

Самая высокая новогодняя ель на Северном Кавказе появится в Дербенте на главной площади Свободы, реконструкцию которой завершат до праздников, рассказал мэр города Рустамбек Пирмагомедов в своем Telegram-канале.

"Завершаем реконструкцию площади Свободы. Основная часть работ уже выполнена. <…> Одновременно мы уже начинаем монтаж самой высокой елки на Северном Кавказе, чтобы на новой площади встретить Новый год", - сказал он.

Далее Пирмагомедов отметил, что высота новогодней ели в Дербенте составит около 43 м. В настоящее время в центре города, на площади уже постелено мощение из разных пород гранита, сооружены лестницы и съезды для колясок, а также построены павильоны для молитвы и общепитов.