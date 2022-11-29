Причиной массовой гибели ворон и фазанов в Краснодарском крае стало отравление, информирует пресс-служба регионального департамента ветеринарии.
Сообщается, что на протяжении месяца в соцсетях распространяются видео и фото с погибшими птицами на территории Краснодарского края.
По результатам проведенных исследований, возбудителей гриппа птиц, болезни Ньюкасла не обнаружено, но во взятых пробах обнаружили возбудителей паразитарных заболеваний. Также найдены следы мышьяк-содержащего соединения, выявлено наличие общей токсичности.
Раскрыто массовое отравление фазанов и ворон на Кубани
Причиной массовой гибели ворон и фазанов в Краснодарском крае стало отравление, информирует пресс-служба регионального департамента ветеринарии.
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