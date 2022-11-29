Раскрыто массовое отравление фазанов и ворон на Кубани 

29 ноя. 21:05

Причиной массовой гибели ворон и фазанов в Краснодарском крае стало отравление, информирует пресс-служба регионального департамента ветеринарии.

Сообщается, что на протяжении месяца в соцсетях распространяются видео и фото с погибшими птицами на территории Краснодарского края.

По результатам проведенных исследований, возбудителей гриппа птиц, болезни Ньюкасла не обнаружено, но во взятых пробах обнаружили возбудителей паразитарных заболеваний. Также найдены следы мышьяк-содержащего соединения, выявлено наличие общей токсичности.