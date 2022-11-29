В Туркменбаши пройдет саммит Туркмении, Азербайджана и Турции

29 ноя. 21:15

Саммит Туркмении, Азербайджана и Турции, запланированный на начало декабря этого года, состоится в национальной туристической зоне "Аваза", которая находится в городе Туркменбаши в Туркмении.

Накануне высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Турции и Туркмении провели в Анкаре политические консультации, в ходе которых рассматривались вопросы подготовки к трехсторонней встрече Туркменистан - Азербайджан - Турция, которая запланирована к проведению в Авазе.

«Также в преддверии трехсторонней встречи в Туркменистане была отмечена важность проведения встречи министров энергетики, транспорта и иностранных дел», - приводит сообщение ТАСС.