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В Туркменбаши пройдет саммит Туркмении, Азербайджана и Турции

В Туркменбаши пройдет саммит Туркмении, Азербайджана и Турции

Саммит Туркмении, Азербайджана и Турции, запланированный на начало декабря этого года, состоится в национальной туристической зоне "Аваза", которая находится в городе Туркменбаши в Туркмении.

Накануне высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Турции и Туркмении провели в Анкаре политические консультации, в ходе которых рассматривались вопросы подготовки к трехсторонней встрече Туркменистан - Азербайджан - Турция, которая запланирована к проведению в Авазе.

«Также в преддверии трехсторонней встречи в Туркменистане была отмечена важность проведения встречи министров энергетики, транспорта и иностранных дел», - приводит сообщение ТАСС.

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