В Ингушетии возрождается село

29 ноя. 20:15

Возрождаемое село Даттых в Ингушетии в будущем году подключат к сотовой связи и интернету, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Возрождение красивейшего села Даттых, которому уже 220 лет, мы начали с создания социальной инфраструктуры. Здесь налажено водоснабжение, проведены газ, электричество, построена качественная дорога, недавно сдали дом культуры", - также говорится в публикации в Telegram-канале регионального лидера.

Далее он отметил, что местное правительство предпримет комплексные меры по поддержке фермерских хозяйств, развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и архитектуры.