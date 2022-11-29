ЧМ-2022: Нидерланды обыграли Катар, Эквадор уступил Сенегалу

29 ноя. 19:59

На чемпионате мира по футболу состоялись заключительные матчи в группе A.

Сборная Нидерландов со счетом 2:0 переиграла команду Катара. Голы на свой счет записали Коди Гакпо (26-я минута) и Френки де Йонг (49-я).

В параллельной встреча сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора. У сенегальцев отличились Исмаила Сарр (44-я минута, с пенальти) и Калиду Кулибали (70-я). У эквадорцев единственный мяч на 67-й минуте записал на свой счет Мойсес Кайседо.

Таким образом, в 1/8 финала из группы A вышли сборные Нидерландов и Сенегала.