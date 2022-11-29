В Иране полагают, что на строительство железной дороги Решт – Астара уйдет более 3 лет

29 ноя. 19:45

Строительство железнодорожного участка Решт – Астара может занять может трех лет. Об этом заявил замминистра промышленности, рудников и торговли, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак на заседании Международного форума Transtec в Санкт-Петербурге.

"Мы должны с Россией развивать инфраструктуру железнодорожных перевозок между Рештом и Астарой, но, к сожалению, возможно, в течение ближайших трех лет этот проект не завершится", - цитирует его ТАСС.

Пейманпак подчеркнул, что это меры, которые применяются на далекое будущее.

Напомним, протяженность линии Решт - Астара составит 170 км. Цель проекта - соединить сухопутные участки транспортного коридора "Север - Юг".