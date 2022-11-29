Турция вошла в топ экспортеров в рамках халяльной экономики

Согласно Ежегодному отчету, опубликованному сегодня Организацией исламского сотрудничества, Турция, наряду с Индонезией и Малайзией, входит в число трех государств-членов ОИС, составляющих 20 крупнейших мировых экспортеров в рамках халяльной экономики. Отчет был представлен в Стамбуле на полях четырехдневного 38-го заседания Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству.

По данным турецкой "Сабах", в отчете, подготовленном по заказу Исламского центра развития торговли, говорится, что в прошлом году члены ОИС зафиксировали торговый дефицит по халяльным продуктам в размере 63 миллиардов долларов. В документе сказано, что экспорт охватывает продукты питания, моду, фармацевтику и косметику, при этом экспорт составляет 275 миллиардов долларов, а импорт - 338 миллиардов долларов. "Только 18% этого импорта было получено внутри ОИС, в то время, как только три страны ОИС (Турция, Индонезия и Малайзия) вошли в число 20 крупнейших экспортеров товаров халяльной экономики", - говорится в отчете, подготовленном американской консалтинговой фирмой по исследованию рынка DinarStandard.

Исламское высшее образование

Генеральный директор Исламского центра развития торговли Латифа эль-Буабделлауи заявила, что отчет направлен на то, чтобы "вдохновить и дать возможность странам ОИС действовать слаженно, содействовать инклюзивному росту и увеличить долю ОИС в экосистеме халяльной торговли и инвестиций честно и целенаправленно". В отчете говорится, что в прошлом году члены ОИС экспортировали одежду и обувь на сумму 101,94 миллиардов долларов, в то время как мусульманский блок импортировал большую часть продуктов питания, фармацевтических препаратов и косметики.

Турция, наряду с Саудовской Аравией и Индонезией, входит в тройку крупнейших рынков исламского высшего образования, которое, как говорится в отчете, "необходимо для обучения участников отрасли и поставщиков халяльной продукции". "Мусульманские потребители из стран ОИС потратили 15 миллиардов долларов на высшее образование в прошлом году", - говорится в отчете. "Возможности стран-членов ОИС в сфере халяльной торговли и инвестиций обусловлены потребительским спросом на халяльный образ жизни (1,7 триллиона долларов в 2021 году), что составляет 79% мировых расходов (2,1 триллиона долларов)".

В отчете также говорится о том, что мусульманский блок, как ожидается, потратит 1,5 триллиона долларов на потребление продуктов питания к 2026 году. "Это открывает перед странами ОИС широкие возможности для наращивания производства, использования растущего потребительского спроса на здоровые и органические продукты питания и внедрению цифровых технологий во всей отрасли", - говорится в отчете.

СМИ и отдых

В то время как исламские финансовые активы в 2020 году составили 3,32 триллиона долларов, согласно отчету, члены ОИС составляют 6 из 10 крупнейших мировых рынков для мусульманских потребителей, тратящих средства на СМИ и отдых в прошлом году. Мусульманские потребители из стран ОИК потратили на средства массовой информации и развлечения около 141 миллиарда долларов. Ожидается, что эта сумма достигнет 211 миллиардов долларов к 2026 году, говорится в отчете. В отчете говорится, что, несмотря на огромное влияние пандемии на путешествия, в прошлом году путешественники-мусульмане из стран ОИС потратили в общей сложности 86 миллиардов долларов.

Турция также вошла в пятерку ведущих мусульманских стран по Индексу торговли и инвестиций халяльной экономики ОИС, который оценивает глобальную торговую деятельность стран-членов и внутри ОИС в секторах, связанных с халяльной продукцией.

Индекс состоит из 61 показателя, сгруппированных по пяти компонентам для каждого из восьми секторов исламской экономики, включая исламские финансы, халяльные продукты питания, путешествия, скромную моду, СМИ/отдых, халяльную фармацевтику, халяльную косметику, а также высшее образование.

В отчете государствам-членам ОИС рекомендуется изучить и реализовать 20 действенных стратегий, в том числе стратегии, направленные на повышение национальной экономической устойчивости, сотрудничество внутри ОИС, а также по направлению Юг-Юг, продвижение и повышение осведомленности о халяльной экономике, привлечение и содействие инвестициям, а также исследования и инновации с упором на новые технологии и наращивание потенциала.