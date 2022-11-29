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Россия и США не ведут диалог по украинской проблематике

Россия и США не ведут диалог по украинской проблематике

Россия не обсуждает с США украинскую проблематику. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в кулуарах Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально различаются", - цитирует его РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства пояснил, что Россия и США лишь периодически обмениваются сигналами о том, как те или иные действия сторон воспринимаются в Москве и Вашингтоне.

Он также подчеркнул, что ему ничего неизвестно о канале деконфликтинга между РФ и США применительно к происходящему на Украине.

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