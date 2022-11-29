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Кубань ждут ледяные выходные 

Кубань ждут ледяные выходные 

Согласно синоптикам центра «Фобос», начиная с сегодняшнего дня в Краснодаре начнется усиление ветра до 15 м/с.  Порывы со скоростью до 10-12 м/с сохранятся до конца следующей недели.  
В выходные столбики термометра не будут подниматься выше +5 градусов, ночью прогнозируются нулевые температуры. 
Отметим, что в Новороссийске началась бора: ветер уже достигает скорости 14 м/с, возможно его дальнейшее усиление до 20 метров в секунду. В Сочи тепло и солнечно, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов. В выходные дни на территории муниципалитета погода испортиться – похолодает до +13 градусов, возможны дожди

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