Кубань ждут ледяные выходные 

29 ноя. 19:25

Согласно синоптикам центра «Фобос», начиная с сегодняшнего дня в Краснодаре начнется усиление ветра до 15 м/с. Порывы со скоростью до 10-12 м/с сохранятся до конца следующей недели.

В выходные столбики термометра не будут подниматься выше +5 градусов, ночью прогнозируются нулевые температуры.

Отметим, что в Новороссийске началась бора: ветер уже достигает скорости 14 м/с, возможно его дальнейшее усиление до 20 метров в секунду. В Сочи тепло и солнечно, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов. В выходные дни на территории муниципалитета погода испортиться – похолодает до +13 градусов, возможны дожди