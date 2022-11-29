Чечня перевыполнила план по программе социальной газификации 

29 ноя. 19:15

В Чечне по программе социальной газификации с начала года подключили к газоснабжению 4 747 домов, сообщение пресс-службы компании «Газпром газораспределение Грозный», уточнив, что план перевыполнен на 2,8%.

«Всего с 2021 года по состоянию на 28 ноября поступила 6 981 заявка на подключение. Из них отклонено 852 заявки, итого принятых заявок – 6 129. Заключено 5 086 и находятся на подписании 889 договоров на подключение, исполнено до границ земельного участка 4 747 объектов, или 102,8% от плановых показателей, с перевыполнением на 2,8%», - приводит данные ТАСС.

Также в компании отметили, что в 2021 году было подключено 1 245 абонентов с выполнением плана на 112%.