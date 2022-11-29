Макрон прибыл в США с официальным визитом

29 ноя. 19:05

Президент Франции Эммануэль Макрон начал визит в США. Здесь он планирует провести переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. На повестке обсуждение экономических и энергетических вопросов.

Так, по словам официального спикера правительства Франции Оливье Верана, одной из основных тем визита Макрона в Вашингтон станет акт о снижении инфляции (IRA) США.

Хозяин Елисейского дворца попытается убедить американского лидера смягчить закон, который, по его словам, противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Также он планирует обсудить вопрос о влиянии американских промышленных субсидий и налоговых льгот на промышленность ЕС и попытается добиться исключений для ряда секторов европейской промышленности, чтобы избежать торговых войн.

Кроме того, главы государств обсудят газовое ценообразование и вопрос конкуренции с Китаем. В США Макрон пробудет до 2 декабря.