Внутренний туризм в России вернулся в доковидное время 

29 ноя. 18:45

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил о том, что турпоток по России восстановился до допандемийного уровня «в районе 60 млн поездок».

«Это достойный результат. Есть регионы, которые росли очень быстро – Дагестан и Северный Кавказ. Обе столицы – Москва и Санкт-Петербург – добавили в районе 30-35%», - сказал он на пресс-конференции «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники».

Аналогичного мнения придерживается и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, итоги говорят о том, что в этом году продажи выше по многим параметрам, в отличие от предыдущего. «Конечно, в основном они идут на внутреннем рынке –порядка 85%, но в разных сегментах по-разному», - отметил представитель РСТ.