В горах Северной Осетии снят особый противопожарный режим

29 ноя. 18:04

Особый противопожарный режим, который был введен из-за горения сухой травы, был снят в горах Северной Осетии,

"В связи с нормализацией обстановки на территории Мизурского сельского поселения Алагирского района <…> с 10:00 28 ноября 2022 года на территории Мизурского сельского поселения Алагирского муниципального района РСО-Алания особый противопожарный режим снят", - сообщили в ГУ МЧС по республике.

Напомним, что режим был введен 23 ноября после того, как между селениями Нузал и Садон произошло возгорание сухой травянистой растительности.