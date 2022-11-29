Азербайджан и Алжир расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере

29 ноя. 17:48

Правительства Азербайджана и Алжира заключили меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

Документ был оформлен 29 ноября в ходе визита в Алжир министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

Согласно меморандуму, стороны будут взаимодействовать в области разведки и добычи углеводородов на суше и на море, развития нефтехимической промышленности, маркетинга, транспортировки и распределения энергопродуктов, а также поставки нефти сорта Azeri Light и других видов сырой нефти.

Кроме того, Азербайджан и Алжир планируют наладить сотрудничество в реализации проектов зеленой энергии и исследования в области транспортировки водорода.

Для обеспечения реализации вопросов, предусмотренных в меморандуме, будет создана совместная рабочая группа.